Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el martes para formar parte de la Conferencia Global del Instituto Milken, un cónclave de alcance mundial que congrega a figuras del ámbito de las finanzas, la tecnología, los negocios y la gestión estatal.

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La presentación del mandatario se dará el día miércoles, en el marco de la 29ª edición del encuentro, que se realizará en Los Ángeles.

Será la segunda vez que Milei exponga en esa conferencia, luego de su participación en 2024.

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La Conferencia Global del Instituto Milken comenzó este domingo 3 de mayo y el lema de este año es: “Liderando en una nueva era”. El foro reúne a dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global.

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