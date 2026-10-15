Javier Milei volvió a respaldar este miércoles, desde Washington, a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil, y pidió que el rumbo de Donald Trump salga “fortalecido en las elecciones de noviembre”.

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Desde la Gala Hispana mandatario destacó los “vientos de cambio” que soplan en la región y enumeró los países que dieron un giro a la derecha desde su llegada a la Presidencia. “En el 2023, echamos al socialismo de Argentina. Luego, reeligió Daniel Noboa en Ecuador, ganó Rodrigo Paz en Bolivia, Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia”, sostuvo.

Y en ese sentido, se metió en los comicios de Brasil: “Ahora, mi querido amigo Flávio Bolsonaro, con las fuerzas del cielo de su lado, estoy seguro de que dentro de pocos días se impondrá nuevamente ante el dictador comunista Lula Da Silva, padre del foro de San Pablo junto al siniestro Fidel Castro”.

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