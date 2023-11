"La Secretaría de Comercio Interior no tiene que hacer eso de regular precios. Me parece una aberración eso. Voy a liberar todos precios que pueda, porque hay algunos que todavía no puedo por las bombas que dejó este gobierno", dijo Javier Milei en declaraciones radiales.

Y adelantó que "en área muy delicadas vamos a poner dirigentes con perfiles técnicos".

En este sentido, dijo que tiene a todos los funcionarios ya definidos, pero que los dará a conocer oportunamente.

A su vez, Milei indicó que "la inflación en noviembre va a estar en torno al 15%, en diciembre en torno al 20%; vencen un montón de acuerdos de precios en enero, con la estacionalidad podemos tener números estrafalarios, entonces ¿qué quieren? ¿más billetes? ¿quieren que sigamos haciendo trampa?".