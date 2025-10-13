Javier Milei despegará este lunes a las 15.00 y se espera que su llegada sea alrededor de las 23.00. El cónclave con Donald Trump será al día siguiente, en Washington.

La agenda oficial del mandatario argentino comenzará el martes a las 12.00, hora pactada para el encuentro entre ambos presidentes en la Casa Blanca, donde firmará el libro de honor. Más tarde, ambos participarán de un almuerzo con las comitivas de cada país.

Por último, según está estipulado en la agenda oficial, Milei será despedido por Trump a las 13.45, y a las 17.00 estará presente en una ceremonia partidaria de homenaje a Charlie Kirk, el referente de ultraderecha asesinado de un disparo en la Universidad del Valle de Utah el pasado 10 de septiembre.

A las 22.00 el Jefe de Estado emprenderá su regreso a Argentina y se espera que su llegada sea a la madrugada del día siguiente.

