Milei vuelve a reunirse con su par israelí Benjamín Netanyahu por Malvinas
Tras su discurso ante la asamblea general de las Naciones Unidas, Javier Milei reivindicó este miércoles las políticas del Estado de Israel, al afirmar que “es la base de los valores de Occidente” en Medio Oriente.
Javier Milei vuelve a reunirse este jueves con Benjamin Netanyahu para abordar, principalmente, dos temas: El apoyo israelí al reclamo argentino por Malvinas y la empresa de Israel que participa de la explotación petrolera en el archipiélago.
Tras señalar que “la posición internacional miente”, con relación a los cuestionados hechos protagonizados por el ejército israelí en Palestina, el mandatario argentino destacó que “Israel está del lado correcto de la historia, defiende su territorio y es el único país de la zona perfectamente democrático y libre”.
La reunión bilateral se llevará a cabo en momentos en que el argentino busca reunir apoyos internacionales para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que sin embargo está tensionado por los anuncios referidos a eventuales sanciones a empresas que actúen en el archipiélago sin autorización del Estado argentino.
Sucede que en el proyecto petrolero Sea Lion tiene central participación de una empresa de origen israelí: Navitas Petroleum, y es de esperarse que ambos mandatarios aborden la cuestión.
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