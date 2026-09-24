Javier Milei vuelve a reunirse este jueves con Benjamin Netanyahu para abordar, principalmente, dos temas: El apoyo israelí al reclamo argentino por Malvinas y la empresa de Israel que participa de la explotación petrolera en el archipiélago.

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Tras señalar que “la posición internacional miente”, con relación a los cuestionados hechos protagonizados por el ejército israelí en Palestina, el mandatario argentino destacó que “Israel está del lado correcto de la historia, defiende su territorio y es el único país de la zona perfectamente democrático y libre”.

La reunión bilateral se llevará a cabo en momentos en que el argentino busca reunir apoyos internacionales para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que sin embargo está tensionado por los anuncios referidos a eventuales sanciones a empresas que actúen en el archipiélago sin autorización del Estado argentino.

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Sucede que en el proyecto petrolero Sea Lion tiene central participación de una empresa de origen israelí: Navitas Petroleum, y es de esperarse que ambos mandatarios aborden la cuestión.

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