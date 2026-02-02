Si bien no se informó oficialmente, trascendió que el Jefe de Estado Javier Milei volverá la semana próxima a viajar a Estados Unidos, país que ya visitó 14 veces desde que llegó a Casa Rosada.

En tierra norteamericana se trasladará a Palm Beach para participar de una reunión con Donald Trump y de una agenda de alto nivel en la residencia de Mar-a-Lago.

El eje central del desembarco de Milei en Florida será la consolidación de la Argentina dentro del Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo global recientemente impulsado por Trump para intervenir en conflictos internacionales, con especial atención en la crisis de la Franja de Gaza.

