Javier Milei participará de la reunión inaugural del “Board of Peace” en Washington D.C., organizada por Donald Trump para el 19 de febrero. En este foro se abordarán cuestiones relacionadas con cooperación internacional y temas de seguridad y desarrollo.

El Jefe de Estado se encontrará con los líderes de 26 países, incluido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que finalmente aceptó la invitación a participar de esta entidad.

Vale destacar que Milei el 7 de marzo volverá a Estados Unidos, donde en Miami, participará de una cumbre de presidentes de América Latina que incluye solo a aquellos explícitamente alineados con la política exterior de trump.

