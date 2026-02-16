Milei vuelve a viajar a Estados Unidos esta semana
El Presidente retornará a norteamérica para encontrarse con su par Donald Trump, en el marco de la primera cumbre del Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo que creó el líder republicano para avanzar en soluciones de conflictos mundiales.
Javier Milei participará de la reunión inaugural del “Board of Peace” en Washington D.C., organizada por Donald Trump para el 19 de febrero. En este foro se abordarán cuestiones relacionadas con cooperación internacional y temas de seguridad y desarrollo.
El Jefe de Estado se encontrará con los líderes de 26 países, incluido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que finalmente aceptó la invitación a participar de esta entidad.
Vale destacar que Milei el 7 de marzo volverá a Estados Unidos, donde en Miami, participará de una cumbre de presidentes de América Latina que incluye solo a aquellos explícitamente alineados con la política exterior de trump.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión