La agenda de Javier MIlei en territorio estadounidense comenzará el miércoles e incluirá discursos ante foros empresariales, entre ellos una disertación confirmada en la Cámara de Comercio. Además, el mandatario participará de un encuentro enfocado en el combate contra el antisemitismo y asistirá a la Gala de la Herencia Hispana, donde será distinguido como invitado de honor.

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Durante la estadía de tres días, la comitiva presidencial buscará exhibir los presuntos avances del programa económico de la Casa Rosada y captar inversiones para sectores clave de la economía argentina.

Además, Milei mantendrá reuniones bilaterales con referentes del ámbito político y financiero local antes de emprender el regreso a Buenos Aires, previsto para el viernes por la noche.

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