“Yo soy bueno en economía, pero no hago magia. No puedo revertir cien años de decadencia en 9 meses. Recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas. El escenario alternativo (al actual) era muchísimo peor. La pobreza no se genera en un día, ni se soluciona en un día”, dijo Javier Milei este domingo por la noche en Telefe.

En este sentido, auguró: “El piso de la economía lo tocó entre abril y mayo. De acá en adelante sólo quedan buenas noticias”.

Susana Giménez le consultó sobre el financiamiento a la cultura por parte del Estado, y al respecto el Jefe de Estado señaló: “Los recursos son escasos. No hay plata. Si le doy a la cultura, ¿le saco la comida a los chicos?”.

También disparó contra la ONU: “Quieren constituirse en un gobierno supranacional. No puede ser que 87 tipos le quieran manejar la vida a 8 mil millones”, aseveró.

Además, habló de su cambio de postura sobre China: “Me sorprendí gratamente” con ese país. “Es un socio muy interesante. Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten”.