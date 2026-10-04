Millones de peregrinos llegaron este fin de semana a Luján después de recorrer unos 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica Nacional, en el marco de la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie. La lluvia acompañó parte del comienzo de la caminata, pero las condiciones climáticas mejoraron durante el sábado y este domingo los fieles continuaron llegando a la ciudad.

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Según las estimaciones difundidas por el Gobierno bonaerense y consignadas por El Civismo, cerca de 2,7 millones de personas arribaron a Luján durante el fin de semana. La convocatoria se desarrolló bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y tuvo además un significado especial por realizarse a poco más de un mes de la visita del papa León XIV al Santuario de Luján, prevista para el 11 de noviembre.

Desde la madrugada del sábado, las calles de la ciudad comenzaron a llenarse de fieles. Según informó Luján Hoy, la calle Las Heras mostró durante horas un incesante caudal de peregrinos, desde Constitución hasta 9 de Julio, mientras miles de personas avanzaban hacia el Santuario.

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El recorrido comenzó en el santuario de San Cayetano de Liniers, desde donde los peregrinos emprendieron la marcha hacia Luján. La lluvia acompañó buena parte de las primeras horas del trayecto y obligó a muchos a caminar bajo condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el tiempo mejoró antes del mediodía y la llegada de los fieles continuó durante el resto del fin de semana.

A medida que avanzaban las horas, la llegada a la Basílica estuvo marcada por una mezcla de agotamiento, lágrimas, abrazos y alegría. Para muchos, completar el recorrido significó cumplir una promesa, agradecer por un familiar, pedir por la salud o atravesar alguna situación personal.

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“Es la fe, la fe que mueve montañas”, contó a El Civismo una mujer de Ituzaingó que caminó junto a su hija de 13 años, su comadre y el hijo de ella. Según relató, era la segunda vez que los adolescentes participaban de la peregrinación. “Para mí es todo la Virgen de Luján. Tengo mucha fe en ella y lo que le he pedido me lo ha concedido. Es más para agradecer esta caminata”, expresó.

Otros peregrinos llegaron con años de experiencia. Un hombre que partió desde La Reja contó que era su cuarta vez en la caminata, mientras que su pareja participaba por sexta ocasión. “Van a terminar siendo siete horas las que caminamos”, relató.

Florencia, en tanto, llegó junto a su cuñada desde Ciudadela y San Justo. “Son como siete horas”, contó mientras avanzaba hacia el Santuario.

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La magnitud de la convocatoria obligó a desplegar un importante operativo de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria. De acuerdo con Luján Hoy, se instalaron más de 60 puestos sanitarios a lo largo del recorrido, además de puestos de la Cruz Roja y hospitales de campaña para atender a los peregrinos.

En Luján también se dispusieron cortes y controles de tránsito para garantizar el desplazamiento de los fieles, facilitar el paso de vehículos de emergencia y ordenar la desconcentración. El operativo incluyó modificaciones temporales en el funcionamiento de la Terminal de Ómnibus y en los recorridos de distintas líneas de transporte.

Las celebraciones religiosas se extendieron durante todo el fin de semana. Las misas comenzaron el sábado por la mañana y continuaron durante la madrugada del domingo, hasta llegar al momento central de la peregrinación: la Misa Central celebrada a las 7 frente a la Basílica.

Así, después de atravesar kilómetros de caminata, lluvia durante parte del recorrido y cansancio, los peregrinos volvieron a encontrarse con la Virgen de Luján. Para muchos, el destino no fue solamente el final de un recorrido físico, sino el momento de agradecer, pedir y renovar una promesa.

La 52ª Peregrinación Juvenil volvió a convertir a Luján en el punto de encuentro de millones de personas y dejó, una vez más, las postales de una tradición que lleva más de cinco décadas y que este año tuvo como horizonte cercano la esperada visita del papa León XIV al Santuario.