Después de obtener cuatro premios Grammy Latinos, Milo J se presentó en el famoso late-night show y le obsequió al conductor una camiseta del Gallito de Morón.

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El cantante nacido en el distrito del conurbano bonaerense, quien fusiona en su música varios géneros como trap, hip hop y folklore, llegó al famoso late-night show de la TV norteamericana, conducido por Jimmy Fallon, con cuatro premios Grammy Latinos en sus manos y la camiseta del club de sus amores. Además, le regaló un gorro coya que Fallon no dudó en ponerse para lucirlo en sus redes sociales.

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Camilo Joaquín Villarruel, fue distinguido en la ceremonia de los Grammy Latinos realizada en Las Vegas la semana pasada con cuatro premios: Grabación del Año por “Niño”; Mejor Interpretación Urbana por “Gil” (con Trueno); Mejor Álbum Folclórico por “La vida era más corta”; y Mejor Diseño de Tapa por el mismo álbum. Fue uno de los más premiados de la noche.

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En esta ocasión Milo J no fue como entrevistado sino para interpretar en el late-night show su tema “Niño”, acompañado en el teclado por Jazmín Kendekian.

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