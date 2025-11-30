Sergio Matías Luna, alias “Baby Moyano”, fue detenido tras una investigación que lo vincula con el asesinato de Alberto Horacio Costa, un hombre de 75 años que trabajaba como cuidador del campo “Santa Celina”, en las afueras de Miramar, partido de General Alvarado. Costa fue hallado muerto con tres disparos en su vivienda rural el 23 de noviembre.

El avance de la causa estuvo a cargo del fiscal Ramiro Anchou, junto a la SubDDI de Miramar y la DDI de Mar del Plata. Los investigadores detectaron un dato clave: uno de los tres ladrones filmados en un robo previo caminaba con dificultad, exactamente igual a lo señalado por testigos del homicidio.

De acuerdo a lo que publicó el diario Clarín, esa pista coincidió con el violento asalto del viernes 21 a una panadería de Miramar, donde tres delincuentes se llevaron 10 millones de pesos tras golpear al dueño y efectuar varios disparos. En ambos hechos se usaron armas calibre .380.

La Policía identificó a los tres sospechosos: “Tola” (30), “Katy” (23) y “Baby Moyano” (23). Los dos primeros fueron detenidos en sus casas, donde se secuestraron celulares, ropa utilizada en el atraco y otros elementos de interés. Luna, en cambio, estaba oculto en la casa de su hermana, en el barrio Aeroparque.

Cuando los agentes rodearon la vivienda, el joven se entregó sin resistencia. Tenía la cara marcada por una perdigonada, heridas compatibles con un disparo que habría recibido cuando Costa intentó defenderse. También presentaba la misma renguera que lo expuso en todas las cámaras.

Luna quedó detenido como acusado del homicidio de Costa, mientras la Justicia investiga si hubo más involucrados. El joven es conocido por su historial delictivo en Miramar, Otamendi y Mar del Sud, donde se le adjudican al menos ocho robos violentos. Entre ellos, un asalto a una estancia en enero, donde amenazó a una familia y se llevó dinero, celulares, un auto y un equipo deportivo oficial de Los Pumas que luego fue recuperado en un allanamiento.