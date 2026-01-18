A partir de una iniciativa de la Municipalidad de General Alvarado y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito IX, se lanzó el Concurso Nacional de Ideas: Frente Costero de Miramar.

Ads

La propuesta orientada a generar lineamientos urbanísticos y arquitectónicos para uno de los sectores más relevantes del crecimiento futuro de la ciudad y repensar la costa, entre los arroyos El Durazno y Las Brusquitas y atraer nuevas inversiones.

El concurso propone trabajar sobre un área de aproximadamente 39 hectáreas con el objetivo de elaborar cinco Ideas Rectoras y, en una segunda instancia, un Plan Maestro que sirva como guía para un desarrollo urbano ordenado, sustentable y de largo plazo.

Ads

Desde la organización se destaca que se trata de un concurso de carácter no vinculante y de participación anónima, destinado a arquitectas y arquitectos con matrícula habilitante en el CAPBA o colegios adheridos a FADEA, lo que garantiza una convocatoria federal y plural.

Este tipo de concursos es una herramienta habitual en el urbanismo contemporáneo, ya que permite reunir múltiples miradas profesionales, fomentar la calidad proyectual y abrir el debate sobre el crecimiento de las ciudades costeras, especialmente en contextos de fuerte presión inmobiliaria y ambiental como los que atraviesan las localidades turísticas.

Ads

Premios y cronograma

El certamen contempla más de 8.500.000 pesos en premios:

Primera vuelta – Ideas Rectoras:

• 5 premios de $500.000 cada uno

Segunda vuelta – Master Plan:

• 1º premio: $4.500.000

• 2º premio: $2.000.000

• 3º premio: $1.000.000

• Menciones y diplomas

Ads

La inscripción estará abierta desde el 12 de enero hasta el 2 de marzo de 2026. El cronograma prevé instancias de consultas, dos rondas de evaluación y la selección de los proyectos premiados entre marzo y mayo.

Las bases, condiciones e inscripción pueden consultarse en el sitio oficial.