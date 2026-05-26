Un hombre de 76 años murió decapitado este lunes por la noche tras chocar de atrás con su auto contra un tractor que circulaba sobre la ruta provincial 77, en cercanías de Miramar. El accidente ocurrió alrededor de las 20, en el kilómetro 7,5, a la altura del paraje Santa Irene.

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Según informaron fuentes judiciales y policiales, el tractor Deutz era manejado por un trabajador rural de 21 años, identificado como Damián Rulín. El vehículo llevaba enganchado un “pinche” doble para transportar dos rollos de pastura compactada, que tapaban completamente las luces traseras.

La víctima conducía un Volkswagen Voyage y no logró evitar el impacto. Uno de los hierros del implemento agrícola ingresó al habitáculo y le provocó la decapitación, causándole la muerte en el acto.

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De acuerdo a lo que informó el diario Clarín, la identidad del automovilista todavía no fue difundida oficialmente, a la espera de la autopsia.

El conductor del tractor fue detenido y quedó alojado en una comisaría de Miramar. La causa quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia, de la UFI de Delitos Culposos de Mar del Plata, quien lo imputó por “homicidio culposo”, un delito excarcelable.

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La Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola sobre rutas, especialmente cuando no cuenta con condiciones adecuadas de visibilidad.

Otro antecedente fatal en la misma zona

El choque ocurrió a pocos kilómetros de otro accidente trágico registrado en junio de 2025, en el cruce de la ruta 77 con la ruta provincial 88, en el paraje La Ballenera.

En aquella oportunidad, el médico Diego Quirós manejaba un Mercedes Benz cuando impactó contra un camión cargado con soja que había ingresado a la ruta desde una balanza.

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Quirós murió decapitado en el acto. También falleció el hijo de su pareja, mientras que la mujer sufrió graves heridas.

El camionero, que manejaba con la licencia vencida y sin VTV, fue imputado por homicidio culposo agravado, aunque luego recibió una falta de mérito. El caso generó una fuerte polémica judicial y pública.