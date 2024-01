“A mi chofer le robaron anteayer (por el jueves). Vive en Lanús y le entraron cuatro ladrones por el techo. Vos sos el chofer de Mirtha, debés tenés dólares... pobre no tenía”, dijo la diva en su programa de este sábado.

El periodista Rolando Barbano, integrante de la mesa, preguntó: “¿Lo tenían marcado?”. “Por lo visto sí, llegó con un amigo remisero y se llevaron su auto también”, contestó Mirtha.

“¿Le robaron el auto a él y al amigo?”, consultó Barbano. “No, el de mi chofer no porque estaba en malas condiciones. Pero igual, lo ataron de pies y manos... no lo golpearon. La policía no hizo nada”, concluyó Legrand.