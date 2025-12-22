La muerte de Didier Podestá Deleglise, el joven de 23 años que falleció tras retirarse sin el alta médica del hospital de Baradero, sigue bajo investigación y rodeada de interrogantes en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, el informe preliminar de la autopsia aportó un dato clave que modificó el rumbo de la causa.

Según ese estudio, Didier murió por un paro cardiorrespiratorio provocado por la ingesta de sustancias, lo que descarta, por ahora, una agresión directa como causa del fallecimiento. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad del Municipio de Baradero, Gabriel Fontanari, quien aseguró que el caso continúa en análisis judicial.

El joven había sido internado el 8 de diciembre en el Hospital Municipal Dr. Lino Piñeiro por un cuadro de intoxicación , pero se retiró del centro de salud sin recibir el alta médica. Horas después, regresó en grave estado y con golpes visibles, y murió poco tiempo más tarde.

Con el avance de la causa, se incorporaron declaraciones testimoniales y registros de cámaras de seguridad. De acuerdo con Fontanari, esas imágenes permitirían establecer que “ni la policía ni terceros lo golpearon”, aunque aclaró que la investigación sigue abierta y a la espera del informe final.

El abogado de la familia, Dante Morini, negó que Didier se hubiera fugado del hospital. “No se escapó, lo dejaron irse”, sostuvo. Según explicó, una oficial de la Policía Bonaerense lo acompañó hasta la salida tras su primer ingreso. Para la familia, el eje del caso está puesto en una posible negligencia médica y en la decisión de permitir su salida cuando no estaba en condiciones.

Aunque la autopsia preliminar descarta una golpiza como causa de muerte, la Justicia ahora investiga las responsabilidades previas: la atención médica recibida, la falta de contención y el rol del personal policial. El misterio, por ahora, sigue abierto.