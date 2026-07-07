Un Peugeot 208 azul apareció volcado y completamente abandonado en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, sobre la calzada del conocido Camino Negro.

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El llamativo episodio es investigado por la Policía, al respecto de las circunstancias del siniestro y la identidad de quienes viajaban en el vehículo.

El hecho ocurrió en la intersección de Camino Presidente Juan Domingo Perón y la bajada de la avenida Las Heras, a la altura de los Tribunales de Lomas de Zamora, sobre la mano con sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron el vehículo volcado, con las luces encendidas, pero sin ocupantes en su interior ni personas heridas en las inmediaciones. De acuerdo con las primeras hipótesis, el automóvil podría haber sido robado.

Durante la inspección realizada por los peritos, encontraron en el interior del vehículo bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas.

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Mientras tanto, personal de la Policía Bonaerense y agentes de tránsito del municipio trabajaron en el lugar para determinar la procedencia del automóvil y establecer quiénes se trasladaban en el mismo al momento del accidente.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó relevar las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia del vuelco, establecer cómo se produjo el siniestro y determinar el recorrido que realizaron los sospechosos tras abandonar el vehículo.