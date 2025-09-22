Los nombres de las desaparecidas son Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Morena Gutiérrez (15) quienes se fueron juntas de Ciudad Evita y no sabe nada de ellas desde el 19 de septiembre.

Las jóvenes desaparecieron tras concertar un encuentro en la rotonda de la estación de servicio YPF, ubicada en la intersección de la calle Monseñor Buffano y la avenida Crovara.

Las dos mayores son trabajadoras sexuales en la zona de Flores (Ciudad de Buenos Aires) y esa tarde esperaban encontrarse en la estación de servicio con un cliente, quien pagaría 300 dólares.

La versión es que subieron a una camioneta blanca tras haberse reunido previamente. Pero con el correr de las horas la preocupación creció al ver que los teléfonos celulares de las tres jóvenes permanecen apagados desde esa jornada y no hay respuestas.

La causa está ahora bajo la responsabilidad del fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, quien lo caratuló como averiguación de paradero.

