El intendente del municipio bonaerense de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, protagonizó un cruce público con una concejal de Cambiemos luego de que esta última expresara su descontento por la paralización de una obra de infraestructura que, aparentemente, sin saber que estaba siendo financiada con fondos provenientes del Gobierno Nacional.

En un contexto donde las tensiones políticas son palpables, Moccero no dudó en señalar directamente a la edil de Juntos por el Cambio, atribuyendo a la coalición su apoyo a La Libertad Avanza, la fuerza liderada por Javier Milei, durante las últimas elecciones presidenciales.

En declaraciones al canal Somos de Coronel Suárez, el intendente expresó su frustración con la situación: "Estamos tratando de acomodarnos pero siempre con la sorpresa que cada mes que pasa hay alguna noticia distinta por parte de la Provincia porque la Nación vive recortando cosas y por ahí ni nos enteramos".

Moccero continuó explicando que la obra pública se vio afectada por decisiones a nivel nacional: "Nos quedaron, por ejemplo, el barrio de Boca sin terminar las cloacas, quedaron un 70 por ciento y ahí la concejala Evangelina Arroquy, equivocadamente, como que denuncia que la obra está sin terminar del centro de ahí. No sé si no se acuerda que ella votó a Milei. Cambiemos votó a Milei. Y esta obra era de la Nación y Milei cortó toda la obra pública. Así que no se tiene que sorprender por eso".

Puede interesarte

El intendente instó a la concejala y a su partido a recordar sus acciones y a mantener coherencia en sus declaraciones: "Creo que la concejala Arroquy y Cambiemos tienen que tener un poquito de memoria y coherencia en lo que dicen. Toda la obra pública de Nación fue paralizada y lo sabe desde un principio, no tienen que hacer un videíto para mostrar que está paralizada".

Finalmente, Moccero aseguró que están en conversaciones con autoridades provinciales para garantizar la finalización de las obras. "Nosotros hablamos con el gobernador Axel Kicillof, con el ministro de infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis, y de a poco nos van a ir girando fondos para terminar las obras de Nación con fondos de la Provincia", anticipó.