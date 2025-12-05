La multinacional que produce marcas emblemáticas como Oreo, Terrabusi, Milka y Tita, tomó la decisión de suspender a sus 2.300 empleados y frenar la actividad en su planta de Pacheco (Tigre), una de las más grandes del país.

Ads

El parate, confirmado en las últimas horas, se extenderá durante 21 días y afectará a la totalidad de los operarios del complejo ubicado sobre el ramal Escobar del Acceso Norte. Según fuentes gremiales, se trata de uno de los recortes temporales más significativos de la industria alimentaria en los últimos años.

La empresa argumentó que la medida responde al sobrestock generado por la fuerte disminución en la demanda interna durante 2024. Aunque Mondelez buscó presentar la decisión como parte de una “planificación operativa”, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) asegura que no se veía una suspensión de esta magnitud desde la crisis de 2001.

Ads

“Pasamos varias crisis dentro de la fábrica. Hace 30 años que estoy en la compañía y en 2001 nos licenciaron una semana por los saqueos y el caos afuera. Ahora es por el consumo. Las marcas que produce la empresa son las que consume la clase media”, explicó el delegado Jorge Penayo, en declaraciones a Led FM.

El trabajador también reveló el trasfondo productivo. Mondelez esperaba un repunte en el consumo tras las elecciones, pero esa mejora nunca llegó. De las 72.000 toneladas planificadas para el año, la empresa recortó 13.000, incluso después de haber incorporado nuevos productos para intentar sostener los volúmenes.

Ads

Licencias sin plazo definido y creciente incertidumbre

La suspensión llegó mediante una comunicación formal y provocó asambleas internas. Los operarios recibieron licencias pagas, pero sin una fecha confirmada de regreso, lo que aumentó la preocupación sobre el futuro de los puestos de trabajo.

“Se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias como parte de un acuerdo con STIA”, fue la explicación oficial de Mondelez. La compañía evitó dar detalles sobre situaciones similares, mientras que desde el gremio sostienen que la última vez que ocurrió algo comparable fue hace más de dos décadas.

Ads

Trabajadores consultados señalaron que el exceso de inventario en depósitos y la caída sostenida de ventas volvieron inevitable la decisión. Si bien hasta el momento no hay despidos ni recortes salariales, los trabajadores se mantienen en estado de alerta ante la falta de definiciones claras sobre la continuidad de la producción.