Monte Hermoso busca alternativas para recuperar el frente costero y reducir el impacto de futuras sudestadas, luego de los últimos eventos climáticos que provocaron daños en distintos sectores de la costa.

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Según informó el medio frenteacano.com.ar, un grupo de vecinos autoconvocados impulsó una reunión con el intendente Hernán Arránz para abordar las posibles soluciones y conocer qué proyectos analiza el Municipio.

El encuentro se realizará el martes 6 de octubre en Bahía Blanca y la convocatoria, que inicialmente estaba dirigida a representantes de edificios ubicados frente al mar, fue ampliada a todos los propietarios de inmuebles en Monte Hermoso.

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Dos alternativas para proteger la costa

Pablo Rueda, desarrollador inmobiliario y uno de los impulsores del encuentro, explicó que el objetivo es que el intendente informe qué propuestas se están evaluando para frenar el avance del mar y preparar las estructuras costeras.

Según detalló, existen principalmente dos tipos de alternativas: estructuras blandas y estructuras duras.

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Entre las primeras mencionó las bolsas de arena que fueron colocadas durante los últimos años, una solución que consideró menos costosa, pero también menos efectiva ante eventos de gran intensidad.

“Cuando viene una sudestada fuerte se lleva puesto todo”, señaló Rueda durante una entrevista con Radio Altos, según consignó Frente a Cano.

La segunda alternativa contempla estructuras de hormigón destinadas a contener el avance del agua, similares a las existentes en distintos sectores costeros.

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Como ejemplos mencionó la estructura ubicada en la zona de La Goleta, en Monte Hermoso, además de obras de protección existentes en Mar del Plata, La Habana y San Sebastián.

Buscan anticiparse a nuevas sudestadas

Rueda remarcó que las sudestadas suelen registrarse con mayor frecuencia durante determinados períodos del año, aunque recientemente se produjeron eventos fuera de esos meses.

En ese sentido, planteó la necesidad de preparar las estructuras para que el municipio pueda estar mejor preparado ante futuros episodios.

También destacó la importancia de que los propietarios y vecinos participen en la discusión, ya que el deterioro del frente costero puede tener consecuencias sobre toda la actividad turística.

“Si la costa está destruida, como está pasando hoy, afecta a todo el mundo”, sostuvo el desarrollador, de acuerdo con lo publicado por el medio bahiense.

Cómo se podrían financiar las obras

Uno de los principales interrogantes será cómo conseguir los recursos necesarios para ejecutar las obras de protección costera.

Rueda planteó que debería analizarse cuánto puede aportar el Municipio y qué participación podrían tener los gobiernos provincial y nacional.

También mencionó la posibilidad de que el sector privado realice un aporte extraordinario, aunque aclaró que todavía no existen precisiones sobre un eventual mecanismo para recaudar esos fondos.

Entre las alternativas analizadas aparece incluso la posibilidad de crear una tasa excepcional y por única vez destinada específicamente a financiar trabajos sobre el frente costero.

Una propuesta de aporte de los propietarios

Como ejemplo, Rueda señaló el sector comprendido entre las calles Luzuriaga y Chaco, considerado uno de los más afectados por los últimos eventos climáticos.

Según estimó, allí habría alrededor de 100 departamentos ubicados frente a la costa.

El desarrollador planteó como posibilidad que los propietarios realizaran un aporte de entre 1.500 y 2.000 dólares por unidad para contribuir a las obras.

También comparó ese eventual desembolso con el valor de las propiedades del sector, que ubicó entre 150.000 y 250.000 dólares, y consideró que un aporte equivalente al 1% del valor de cada inmueble podría representar una alternativa para reunir recursos.

La reunión prevista para octubre buscará poner sobre la mesa estas alternativas y avanzar en una discusión que involucra al Municipio, los propietarios, el sector privado y los distintos niveles del Estado, con el objetivo de definir cómo recuperar y proteger uno de los principales atractivos turísticos de Monte Hermoso.