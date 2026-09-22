La fuerte crecida del mar registrada en Monte Hermoso volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de distintos sectores de la costa y, particularmente, de los 600 metros ubicados frente al centro de la localidad.

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Según informó LU2, el secretario de Obras Públicas de Monte Hermoso, Marcos Fernández, explicó que el municipio todavía trabaja para recuperarse de los daños provocados por las crecidas anteriores y que ahora deberá realizar una nueva evaluación.

"Todavía no nos recuperamos al 100% de lo de mayo y ahora hay que evaluar daños y tomar decisiones", señaló Fernández en diálogo con Panorama, de LU2.

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El funcionario indicó que el paseo lineal es uno de los sectores más afectados, mientras que los paradores presentan, en principio, una situación diferente. Sin embargo, advirtió que los mayores inconvenientes se concentran en los accesos a la playa.

"Lo más grave tiene que ver con todo lo que corresponde al sector de acceso a la playa", sostuvo.

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El sector más afectado

Fernández explicó que los 600 metros de playa frente a la planta urbana presentan una situación particular debido a sus características geográficas.

"Los 600 metros de playa frente a la planta urbana son los más perjudicados porque es el sector más bajo de la costa", explicó.

A esto se suma que la localidad todavía no logró recuperar completamente la arena perdida durante los últimos eventos naturales. De acuerdo con el funcionario, esta situación hace que cada nueva crecida genere un impacto mayor.

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"No nos da el tiempo para recuperar la playa y que ésta contenga con más eficacia las subidas del agua", afirmó.

Qué obras se analizan para proteger la costa

La situación volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de qué tipo de infraestructura necesita Monte Hermoso para proteger su costa y el casco urbano.

Fernández señaló que los murallones costeros pueden servir para proteger determinadas edificaciones, aunque también plantean interrogantes respecto del comportamiento de la arena.

"Los murallones de material costeros sirven para proteger las edificaciones, pero no así a la playa, porque perjudica al recambio de la arena", explicó.

Por ese motivo, desde el municipio plantean que antes de avanzar con una obra definitiva es necesario contar con estudios técnicos que permitan determinar cuál es la alternativa más adecuada para la localidad.

Estudios con especialistas de la UNS y el Conicet

El secretario de Obras Públicas indicó que el municipio trabaja junto con técnicos del Conicet, la Universidad Nacional del Sur y otros profesionales para analizar la situación de los aproximadamente 32 kilómetros de playa.

"Estamos haciendo los estudios técnicos necesarios para tomar una decisión de qué es mejor hacer con respecto a los 32 km de playa", sostuvo Fernández.

Dentro de ese análisis, los 600 metros correspondientes al sector céntrico aparecen como una zona prioritaria debido a su ubicación y a la mayor incidencia de las crecidas.

"Particularmente los 600 metros del centro, por una cuestión geográfica, es donde más impacta y donde tenemos que encarar una obra para evitar este tipo de avance sobre el casco urbano", afirmó.

El funcionario remarcó que primero deberán conocerse los resultados de los estudios, luego determinar qué obra resulta necesaria y finalmente conseguir los recursos para ejecutarla.

Las soluciones inmediatas serán paliativas

Mientras se define una intervención de mayor alcance, el municipio concentra sus esfuerzos en las necesidades más inmediatas de vecinos y visitantes.

"Por ahora, todo lo que hicimos es paliativo, los servicios de guardavida y accesibilidad es lo primordial", explicó Fernández.

En ese sentido, las tareas de limpieza, recuperación de los accesos y garantizar la accesibilidad a la playa forman parte de las prioridades para el corto plazo, especialmente de cara a la próxima temporada de verano.

La obra estructural, en cambio, requerirá un proceso más prolongado. "En cuanto a la obra principal se necesita de tiempo, estudio y financiamiento", afirmó el funcionario.

Desde el municipio también destacaron el trabajo que vienen realizando el Instituto Argentino de Oceanografía, la UNS y el Conicet, aunque remarcaron la necesidad de contar con información específica sobre las características de Monte Hermoso.

"Necesitamos un diagnóstico certero de toda la situación para tomar decisiones que perduren en el tiempo", concluyó Fernández, en declaraciones citadas por LU2.