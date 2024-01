El intendente de Unión por la Patria, Hernán Arranz, adelantó que el calendario de festividades y eventos de Monte Hermoso para el 2024 está en duda por cuestione presupuestarias.

“Estamos revisando todo el calendario porque hay otras prioridades que aparentemente serán tema de gestiones municipales que tienen que ver con lo social y la salud”, adelantó Arranz a Radio Altos.

Si bien en el 2023 todas las fiestas se llevaron a cabo para este año no planificaron ninguna actividad. “Paramos para ver si invertir en el calendario anual de actividades turísticas porque hay otras demandas. Hoy está todo en veremos, hay un ajuste terrible a nivel nacional y no es un ajuste con una compensación; hoy no está contemplado lo que tiene que ver con lo social”, afirmó el jefe comunal.

Además, las obras públicas previstas en la comuna están paralizadas. Entre ellas, la Casa de la Provincia, la ampliación de la red cloacal, la escuela técnica, el centro integrador y la posta policial.

“Queremos hablar con el gobernador para ver cómo seguir. Lo que es obra pública está todo parado. Estamos manteniendo con fondos municipales la obra de la posta policial. Y hay 28 viviendas provinciales que se sigue con su construcción”, detalló.