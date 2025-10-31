A partir de los últimos días de noviembre, Monte Hermoso implementará una nueva normativa que prohíbe la circulación de automóviles, motos y todo tipo de vehículos a motor que cuenten con caños de escape no reglamentarios, modificados o sin silenciador. La medida fue establecida mediante la Ordenanza N° 3.503/25, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

Ads

Según se detalla en el texto, el objetivo principal de la disposición es reducir la contaminación sonora y de gases, problemática que en los últimos años generó reiteradas quejas entre los vecinos. “La medida busca disminuir los ruidos molestos y contribuir a una mejor convivencia y bienestar general”, argumenta la ordenanza.

El municipio será el encargado de hacer cumplir la norma y prevé sanciones severas para quienes no la respeten. En caso de detectarse vehículos que circulen con escapes irregulares o incumplan las normas de seguridad, se procederá al secuestro preventivo de la unidad.

Ads

El personal municipal dejará una notificación en el lugar donde se encontraba el vehículo y este permanecerá bajo control del Municipio hasta que se realicen las verificaciones correspondientes.

Asimismo, los caños de escape o elementos decomisados serán puestos a disposición del Tribunal de Faltas, que podrá disponer su inutilización o destrucción.

Ads