Monte Hermoso prohíbe circular con vehículos que tengan caños de escape modificados
La comuna bonaerense prevé sanciones severas para quienes no respeten la normativa. “La medida busca disminuir los ruidos molestos y contribuir a una mejor convivencia y bienestar general”, argumentaron.
A partir de los últimos días de noviembre, Monte Hermoso implementará una nueva normativa que prohíbe la circulación de automóviles, motos y todo tipo de vehículos a motor que cuenten con caños de escape no reglamentarios, modificados o sin silenciador. La medida fue establecida mediante la Ordenanza N° 3.503/25, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.
Según se detalla en el texto, el objetivo principal de la disposición es reducir la contaminación sonora y de gases, problemática que en los últimos años generó reiteradas quejas entre los vecinos. “La medida busca disminuir los ruidos molestos y contribuir a una mejor convivencia y bienestar general”, argumenta la ordenanza.
El municipio será el encargado de hacer cumplir la norma y prevé sanciones severas para quienes no la respeten. En caso de detectarse vehículos que circulen con escapes irregulares o incumplan las normas de seguridad, se procederá al secuestro preventivo de la unidad.
El personal municipal dejará una notificación en el lugar donde se encontraba el vehículo y este permanecerá bajo control del Municipio hasta que se realicen las verificaciones correspondientes.
Asimismo, los caños de escape o elementos decomisados serán puestos a disposición del Tribunal de Faltas, que podrá disponer su inutilización o destrucción.
