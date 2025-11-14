El Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó por mayoría una ordenanza que prohibirá la instalación y uso de gazebos en el sector de playa comprendido entre las calles Salta y La Garza, dentro de la zona exclusiva de baño. La medida comenzará a regir desde el inicio de la próxima temporada estival y tiene como objetivo “garantizar un uso equitativo del espacio público”.

La iniciativa fue impulsada por el bloque del Frente Justicialista, que argumentó que en los últimos años el uso masivo de estas estructuras redujo notablemente la superficie libre disponible, dificultó la circulación y afectó el disfrute del espacio común tanto de turistas como de residentes.

De acuerdo con el comunicado difundido por el municipio, los gazebos no solo ocupan un área considerable, sino que también pueden obstaculizar la visión de los guardavidas, complicando las tareas de vigilancia y rescate. A su vez, representan un riesgo adicional en días de fuertes vientos, cuando pueden desprenderse o desestabilizarse y generar accidentes.

La ordenanza prevé que el Municipio implemente acciones de difusión, señalización y control para garantizar el cumplimiento de la norma durante el verano.

El bloque de La Libertad Avanza no acompañó la iniciativa. Sus concejales sostuvieron que la solución no debía basarse en una prohibición, sino en mejorar la organización del espacio, planificar su uso y facilitar alternativas para quienes eligen este tipo de estructuras.

La norma contempla excepciones: quedan permitidos los gazebos instalados de manera temporaria por el Municipio o por instituciones públicas, de emergencia o de seguridad, siempre que cuenten con autorización expresa.

