La tragedia sucedió en el Hotel Monte Hermoso que se encontraba cerrado y no estaba recibiendo pasajeros. Una pareja le pidió las llaves al encargado del establecimiento, hermano de una de esas personas, para pasar una noche que sería fatal.

El secretario de Gobierno, Hernán Arranz, detalló a la radio LU2:

"Hablé con la familia de la chica. El hotel estaba cerrado, funciona solamente en verano. Ellos llegaron y con autorización del hermano de la chica, ingresaron al hotel porque quisieron pasar la noche ahí. El hotel no estaba recibiendo pasajeros, no estaba apto para que los chicos se queden a dormir ahí. El hermano de la chica es el encargado y le dio la llave para que entren. Es una familia que hace mucho tiempo tiene ese hotel".

José Antonio Vicente, de 28 años, fue hallado sin vida en el interior del hotel y Micaela Cambiagno, de 30, permanece internada en el Hospital Penna.

"El hotel estaba todo tapiado y con las persianas bajas, como la mayoría de los hoteles de Monte Hermoso que solo operan en verano", agregó el funcionario municipal.

"Aparentemente, por los testimonios que recabó la Policía, el encargado les comentó que no utilicen el calefactor. Son hoteles que no están preparados para el frío, tienen su actividad de diciembre a marzo. Se ve que no estaban en condiciones para ser utilizados".

Por ultimo, Arranz, estableció responsabilidades: "Es el privado quien debe presentar los informes técnicos correspondientes en el Municipio. El buen funcionamiento diario de los artefactos los debe controlar Camuzzi. Nosotros somos de controlar mucho, estamos muy al día. Pero no podemos controlar establecimientos que están cerrados en pleno invierno".