Monte Hermoso comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, uno de los eventos más convocantes de toda la región.

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La 32° edición tendrá como principales figuras a Cruzando el Charco y Guasones, dos reconocidas bandas platenses que estarán al frente de la programación musical durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

Cruzando el Charco abrirá los festejos

Los espectáculos comenzarán el sábado 19 de septiembre con la presentación de Cruzando el Charco, que volverá a tocar en Monte Hermoso en un momento destacado de su trayectoria.

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La banda platense viene de celebrar sus 14 años de carrera con un show a sala llena en el Microestadio Atenas de La Plata y llegará al balneario con nuevo material.

Guasones tendrá a cargo el cierre

El domingo 20 será el turno de Guasones, la histórica banda liderada por Facundo Soto, que regresará a Monte Hermoso para cerrar una de las celebraciones más esperadas del mes.

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La agrupación atraviesa además un año de fuerte actividad con su Gira Rock & Blues en Vivo 2026, que durante los últimos meses la llevó a presentarse con localidades agotadas en escenarios como el Bioceres Arena de Rosario, Plaza de la Música de Córdoba y el Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido también incluyó presentaciones en España, consolidando una agenda internacional para la banda.

Música, gastronomía y actividades al aire libre

Las actividades tendrán como escenario central la Plaza Parque General San Martín, donde se instalará un espacio preparado para recibir al público durante ambas jornadas.

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La programación se completará con música en vivo, DJs y un patio gastronómico, en una propuesta pensada para disfrutar al aire libre.