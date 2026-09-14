Monte Hermoso se prepara para la 32° Fiesta Nacional de la Primavera con Cruzando el Charco y Guasones
La localidad balnearia recibirá a miles de visitantes durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, con recitales, DJs, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre.
Monte Hermoso comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, uno de los eventos más convocantes de toda la región.
La 32° edición tendrá como principales figuras a Cruzando el Charco y Guasones, dos reconocidas bandas platenses que estarán al frente de la programación musical durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.
Cruzando el Charco abrirá los festejos
Los espectáculos comenzarán el sábado 19 de septiembre con la presentación de Cruzando el Charco, que volverá a tocar en Monte Hermoso en un momento destacado de su trayectoria.
La banda platense viene de celebrar sus 14 años de carrera con un show a sala llena en el Microestadio Atenas de La Plata y llegará al balneario con nuevo material.
Guasones tendrá a cargo el cierre
El domingo 20 será el turno de Guasones, la histórica banda liderada por Facundo Soto, que regresará a Monte Hermoso para cerrar una de las celebraciones más esperadas del mes.
La agrupación atraviesa además un año de fuerte actividad con su Gira Rock & Blues en Vivo 2026, que durante los últimos meses la llevó a presentarse con localidades agotadas en escenarios como el Bioceres Arena de Rosario, Plaza de la Música de Córdoba y el Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires.
El recorrido también incluyó presentaciones en España, consolidando una agenda internacional para la banda.
Música, gastronomía y actividades al aire libre
Las actividades tendrán como escenario central la Plaza Parque General San Martín, donde se instalará un espacio preparado para recibir al público durante ambas jornadas.
La programación se completará con música en vivo, DJs y un patio gastronómico, en una propuesta pensada para disfrutar al aire libre.
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