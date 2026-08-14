Monte: Puesta en valor de Depuradora de Líquidos Cloacales y finalización de obra de la Planta de Ósmosis Inversa
El Ministerio de Infraestructura bonaerense finalizó dos obras para fortalecer el sistema de agua y saneamiento de San Miguel del Monte: La rehabilitación y puesta en valor de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales y la Planta de Tratamiento de Agua por Ósmosis Inversa.
En la Planta Depuradora se recuperó la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales mediante la rehabilitación, adecuación y puesta en valor integral de las unidades existentes. Los trabajos incluyeron la instalación de una nueva unidad de pretratamiento, cámara de ingreso, desarenador y sistema de recirculación, además de la optimización del proceso de cloración, la medición de caudal y la cisterna de salida.
También, se rehabilitó el equipamiento electromecánico y se realizaron obras civiles complementarias, que incluyeron el reacondicionamiento de cercos perimetrales, portones y pavimentos.
Asimismo, la Planta de Tratamiento por Ósmosis Inversa es una infraestructura destinada a mejorar la calidad del agua potable que cuenta con una capacidad de producción de 150 m 3 por hora, equivalente a 150 mil litros por hora.
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