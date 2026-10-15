"Massa es un dirigente que tiene diálogo y poder para transformar acuerdos en hechos", dijo el ex titular de la Cámara Baja de la Nación, Emilio Monzó.

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En este sentido, ahondó al señalar que el tigrense tiene dos cosas que hoy escasean en la política argentina: La capacidad de sentarse con quien piensa distinto y la fuerza para transformar esos acuerdos en hechos.

Durante la reunión también hubo fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei. Monzó cuestionó un oficialismo que gobierna a fuerza de confrontación y que deja sin respuesta los problemas concretos de la gente.



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