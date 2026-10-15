Monzó se reunió con la juventud del Frente Renovador y valoró a Massa: "Tiene poder para transformar acuerdos en hechos"
El ex Diputado mantuvo un encuentro con jóvenes del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, puso de relieve la figura del tigrense como candidato a Presidente en 2027.
"Massa es un dirigente que tiene diálogo y poder para transformar acuerdos en hechos", dijo el ex titular de la Cámara Baja de la Nación, Emilio Monzó.
En este sentido, ahondó al señalar que el tigrense tiene dos cosas que hoy escasean en la política argentina: La capacidad de sentarse con quien piensa distinto y la fuerza para transformar esos acuerdos en hechos.
Durante la reunión también hubo fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei. Monzó cuestionó un oficialismo que gobierna a fuerza de confrontación y que deja sin respuesta los problemas concretos de la gente.
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