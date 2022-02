En dialogo con Facundo Pastor, Gerardo Morales se refirió al tema del transporte y afirmó: “se han concentrado los subsidios en el área metropolitana, específicamente en el área de transporte". En referencia a las últimas reparticiones analizó: "significa un subsidio para los colectivos del AMBA de 1 millón cien mil por colectivo, y para el interior, incluido Córdoba y Santa Fe, 240 mil pesos por colectivo".

"En el interior tenemos empresas al borde de la quiebra. Igualmente con la energía y con el agua potable. Así que es uno de los capítulos en los que hay que generar un equilibrio. No es un tema contra CABA ni contra el Conurbano. Porque además, nosotros pagamos en Jujuy el colectivo 50 pesos y en el área metropolitana 18 pesos”, continuó.

Preguntado si no se enoja Rodríguez Larreta cuando afirma esto, Morales respondió: “No, porque son diferencias que tienen que ver con lo federal, no con lo partidario. Además no es culpa de él, es una víctima como somos víctimas todos”.

Sería injusto que el gobierno nacional sólo le quite subsidios a CABA.

Hay una asignación de subsidios para el transporte que hace que, no sólo en CABA, sino también en el área metropolitana, se termine pagando el boleto $18 cuando en el interior el promedio es $50. pic.twitter.com/bS69M7vM1u — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 15, 2022

En referencia a las declaraciones de Cristian Ritondo que planteó que sus declaraciones eran funcionales al Gobierno, el gobernador de Jujuy dijo: “Yo a los halcones, o a los que se creen halcones, les diría que vengan a Jujuy a ver como las palomas les peleamos al kirchnerismo. A mí no me van a correr con eso".

"Yo creo que hay que tener una actitud más responsable frente a los temas, mas allá del rechazo de muchas de las cosas que hace el Gobierno." sumó al respecto.

Preguntado sobre quién se beneficiaba de sus socios con la grieta, el presidente de la UCR respondió: “Los que creen que para el país, cuanto peor mejor. Yo no quiero dar nombres, pero sí me parece que hay quienes apuestan a quebrar todo. Y del Frente de Todos también. Máximo acaba de romper el bloque. Cristina no ha dicho nada respecto del tema de la negociación de la deuda. El silencio de Cristina le ha hecho daño al país”.

Consultado sobre si quería ser presidente, Morales contestó: “Sí, obvio que sí. Es hora de que el radicalismo tenga un candidato a presidente y que Juntos por el Cambio tenga un presidente radical”.