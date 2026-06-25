El violento suceso se registró en la Escuela Primaria N.º 29, La Reja Grande, en el partido de Moreno, cuando una mujer agredió físicamente a la directora del establecimiento y a una docente durante el horario escolar. Por ello convocaron a un paro distrital este viernes.

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Según la denuncia policial realizada por la directora, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este miércoles (24 de junio), cuando se presentó en la institución la madre de una alumna de 5º grado que había sido previamente citada por las autoridades escolares.

De acuerdo con el relato de la directiva, al arribar al establecimiento la mujer comenzó a proferir insultos y, en un estado de evidente alteración, la empujó. Posteriormente, se dirigió hasta el aula donde se encontraba su hija y donde la docente C. se hallaba dictando clases.

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Siempre según la denuncia, la agresora ingresó al salón y golpeó a la maestra con un puñetazo en la nariz, provocándole una hemorragia nasal. Como consecuencia del impacto, la docente cayó y golpeó su cabeza contra el marco de una puerta, sufriendo además un corte en el cuero cabelludo, informó Desalambrar.

Tras el episodio, la atacante habría manifestado que su reacción obedecía a un supuesto maltrato hacia otra de sus hijas. La docente recibió asistencia inicial por parte de una enfermera de un centro de salud cercano y luego fue trasladada por su padre a la Clínica Privada Alcorta, donde sería atendida por las lesiones sufridas.

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A raíz de este violento episodio, la escuela no dictó clases este jueves y SUTEBA, ATE, AMET, UDOCBA y FEB convocaron a un paro distrital de educación en Moreno.

Además, a las 13 horas de este viernes 26 de junio, día del paro, se realizará un abrazo solidario al establecimiento educativo.