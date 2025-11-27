Tres policías fueron detenidos por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en la Comisaría Primera de Moreno. El Juzgado de Garantías Nº1 ordenó las detenciones y allanamientos contra los imputados.

La denuncia fue radicada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en agosto de este año. Las autoridades de dicho organismo manifestaron ante la Justicia que durante una visita institucional a la Comisaría tomaron contacto con personas alojadas en la dependencia policial, quienes manifestaron haber sido víctimas de los delitos mencionados.

De esta manera, el Área de Violencia Institucional de la UFI Nº7 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez tomó intervención y llevaron a cabo las primeras testimoniales, por lo que se dispuso la realización de diversas medidas.

Una de ellas fue la inspección en la comisaría de Moreno donde se incautó un elemento presuntamente utilizado para aplicar corriente eléctrica a uno de los detenidos.

"Con el avance de la pesquisa y la obtención de nueva evidencia, se solicitó al Juzgado de Garantías Nº1 la orden de detención y allanamiento respecto de tres funcionarios policiales imputados", describe el informe.

Los procedimientos fueron concretados por personal de la División de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina el miércoles 26 de noviembre por la madrugada, donde se efectivizaron las detenciones y al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la jornada de este jueves se recibieron las declaraciones indagatorias de los imputados, pero por ahora no se logró saber si decidieron prestar testimonial o hicieron uso de su derecho de guardar silencio.

"La investigación continúa en trámite, con múltiples diligencias técnicas en curso, garantizando el estricto respeto de las garantías procesales, el rigor jurídico y la plena protección de los derechos humanos", destacaron.