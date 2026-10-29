Una mujer de 36 años fue detenida en Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, acusada de explotar sexualmente a su hija de 16 años. En el marco de la misma investigación, también fueron arrestados cuatro hombres de entre 52 y 78 años, señalados como presuntos abusadores de la adolescente.

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El caso salió a la luz a partir de una denuncia por maltrato físico presentada ante el Servicio Local. La joven comenzó a relatar las situaciones que atravesaba durante su participación en un grupo de autoayuda y, posteriormente, recibió asistencia de trabajadores sociales y profesionales.

Según informó Primer Plano, la investigación se inició a partir de la denuncia y permitió reconstruir los hechos que la adolescente habría sufrido durante años. De acuerdo con su testimonio, los abusos habrían comenzado en 2021, cuando tenía 11 años, y se habrían extendido hasta abril de este año.

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La casa de Moreno donde una mujer fue detenida tras comprobarse que prostituía a su hija adolescente. Foto: Policía de la Provincia

La joven declaró que su madre la golpeaba, la amenazaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero o drogas. Los encuentros se habrían organizado en la propia vivienda familiar. La mujer habría recibido pagos de entre $10.000 y $50.000 y también obligaba a su hija a buscar drogas para ella. Cuando la adolescente se negaba, sufría agresiones y amenazas.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, encabezada por la fiscal Solange Castelli. La investigación incluyó tareas encubiertas y seis allanamientos, con la participación de efectivos de la Policía bonaerense especializados en trata de personas y delitos complejos.

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La mujer de 36 años que quedó detenida con graves cargos en contra. Foto: Policía de la Provincia

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos la madre de la adolescente y cuatro hombres del barrio San Alberto, en la localidad de Cuartel V. Los investigadores no descartaban nuevas detenciones.

La mujer quedó imputada por explotación del ejercicio de la prostitución mediante violencia, abuso de autoridad, amenazas y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, además de corrupción de menores agravada. Los cuatro hombres fueron imputados por abuso sexual agravado.

Tras los arrestos, la adolescente y su hermano de 12 años quedaron al cuidado de su abuela. Ambos reciben asistencia y contención a través del Centro de Asistencia a la Víctima del departamento judicial y de los organismos especializados que intervienen en el caso.