La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, anunció un profundo cambio en el sistema de transporte público comunal que comenzaría a implementarse en enero de 2027.

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La jefa comunal explicó que la propuesta surge a partir de las necesidades planteadas por los vecinos y busca modernizar un esquema que, según afirmó, permanece prácticamente sin cambios desde hace 15 años, pese al fuerte crecimiento demográfico que experimentó el distrito.

"Nuestro municipio creció muchísimo en cantidad de población y seguimos con el mismo sistema de transporte de hace 15 años. Eso requiere una reforma importante", sostuvo Fernández.

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Actualmente, el único servicio de transporte comunal es prestado por La Perlita, una situación que, según la intendenta, condicionó durante años el diseño del sistema. "Es la primera vez que vamos a poder pensar el transporte público desde el punto de vista de las necesidades de Moreno y no de una única empresa", remarcó.

Tres zonas y nuevas terminales

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El proyecto propone dividir el distrito en tres grandes zonas operativas, con el objetivo de favorecer la competencia entre empresas y mejorar la cobertura del servicio.

Fernández señaló que la decisión también responde al complejo escenario económico del sector. "No estamos en un momento fácil para el transporte público", advirtió, al recordar que la responsabilidad económica que antes asumía el Gobierno nacional fue trasladada a la Provincia de Buenos Aires.

La intendenta explicó que una división en más sectores dificultaría la participación de empresas en la futura licitación, por lo que se optó por un esquema de tres áreas que resulte económicamente viable para los operadores.

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Como parte del nuevo modelo, se construirán tres terminales: una en Cuartel V, otra en Trujui y una tercera en Paso del Rey, además de mantener la actual terminal del centro de Moreno.

El objetivo es descomprimir la circulación de colectivos en el casco céntrico y reorganizar los recorridos para mejorar la conectividad.

Más conexión entre barrios, universidades y hospitales

Entre las principales modificaciones previstas, la intendenta destacó que habrá recorridos directos entre distintos barrios, la universidad y los hospitales, una demanda histórica de numerosos vecinos del distrito.

Fernández también remarcó que el proyecto fue elaborado con respaldo técnico. Según detalló, participaron especialistas de la Universidad Nacional de San Martín, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y equipos técnicos del Municipio.

Además, indicó que funcionarios municipales visitaron Curitiba, en Brasil, considerada una de las ciudades modelo del transporte público en América Latina, para incorporar experiencias exitosas al diseño del nuevo sistema.

El nuevo esquema de transporte público comunal entraría en vigencia a partir de enero de 2027, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y adaptado al crecimiento de Moreno.