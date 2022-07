La concejal de Moreno Bona Adelaida Galeano, del bloque del Frente de Todos, falleció este 7 de julio, confirmaron desde el Concejo Deliberante.

"Con el más profundo dolor informamos de la muerte de la Concejala Bony Galeano perteneciente al Bloque del Frente de Todxs", se indicó.

Además desde la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Moreno se expresó "el más sentido pésame a su familia y amigos". "La vamos a extrañar y siempre la recordaremos con la alegría que acostumbraba transmitir y su enorme solidaridad. QEPD", finalizó el comunicado.

La asunción de Galeano se produjo por la licencia de la concejal Patricia Rosemberg hace más de dos años, en junio de 2020. En las elecciones de 2019 ocupó uno de los lugares de candidatos a concejal suplentes que encabezó la actual intendenta Mariel Fernández.

Al asumir la banca, publicó en sus redes: "El jueves fue uno de los días más especiales y emotivos de mi vida. El día en el que logré alcanzar el sueño que vengo persiguiendo hace ¡muchos años junto a todxs ustedes! Muchxs saben todo lo que trabajamos, lo que luchamos y lo que perseveramos para llegar hasta acá. Y hablo en plural porque acá no estoy yo sola, estamos todxs juntxs. Porque a Moreno lo formamos unidxs, trabajando a la par y siempre yendo para adelante. Quiero agradecerles por todos sus mensajes, llamadas y porque sin su apoyo y acompañamiento esto no se podría haber logrado. Solo me quedan decirles GRACIAS a DIOS a Uds y por tanto amor y cariño, y que seguiremos siempre trabajando incansablemente para ver a nuestro municipio cada vez mejor".