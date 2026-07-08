Un cabo de la Policía Federal Argentina permanece internado en grave estado luego de enfrentarse a tiros con dos delincuentes que asaltaban a un vecino en la localidad de La Reja, partido de Moreno. En el intercambio de disparos, el efectivo abatió a ambos ladrones, pero recibió tres impactos de bala y ahora lucha por su vida.

Ads

El episodio ocurrió frente a una vivienda ubicada sobre la calle Santa María de Jesús al 2600, casi esquina San Luis. Según informó Primer Plano Online, el cabo Rodolfo Camarata fue alertado por otro vecino sobre un robo en curso y decidió intervenir.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los dos delincuentes habían ingresado a la vivienda armados, donde amenazaron al propietario y a su hijo de apenas dos años. Tras apoderarse de joyas, celulares, una consola PlayStation y otros objetos de valor, intentaron escapar en la camioneta de la víctima.

Ads

Sin embargo, al no poder manejar el vehículo, que tenía caja automática, quedaron demorados en el lugar. Fue entonces cuando el policía se acercó, les dio la voz de alto y les ordenó descender.

La respuesta de los delincuentes fue abrir fuego contra el efectivo. Camarata respondió con su arma reglamentaria y se produjo un intenso tiroteo que terminó con los dos asaltantes muertos en el lugar.

Ads

El cabo recibió un disparo que ingresó por el pómulo y salió por el paladar, otro en el tórax que afectó uno de sus pulmones y un tercero en un antebrazo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado, y posteriormente derivado al Hospital Churruca, donde permanece internado en estado reservado.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Borgnia, titular de la UFI N° 4 de Moreno, quien ordenó las autopsias de los dos delincuentes abatidos, que hasta el momento no fueron identificados.