Con la llegada de la primavera, Moreno vuelve a poner en valor su producción florícola con una nueva edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral. Desde el sábado 19 hasta el lunes 21 de septiembre, la Plaza Dr. Buján de Paso del Rey será el punto de encuentro para quienes disfrutan de las plantas, las flores y la vida al aire libre.

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La 24° edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral tendrá entrada libre y gratuita y se desarrollará de 10:00 a 20:00, con una programación que combina propuestas vinculadas al cuidado de las especies vegetales, espectáculos culturales y actividades recreativas.

Plantas, flores y todo para el jardín

Durante las tres jornadas habrá stands de productoras y productores locales, donde los visitantes podrán comprar directamente plantas, flores y plantines, además de macetas, accesorios, tierra e insumos para jardines y huertas.

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La celebración también contará con feria de artesanas y artesanos, sorteos, patio gastronómico, puestos informativos y actividades para niñas y niños.

La iniciativa busca promocionar y fortalecer la producción florícola de la zona, en una localidad que se presenta como capital provincial del Plantín Floral.

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Talleres para preparar el jardín y la huerta

Uno de los atractivos de la fiesta será el cronograma de charlas y talleres gratuitos. Habrá propuestas para quienes quieran aprender más sobre diseño de canteros, flores para el jardín, compostaje, huerta primavera-verano, arreglos florales, bonsái y plantas carnívoras.

El sábado 19, a las 14:00, Santiago Stancanelli y Rubí Barnatán brindarán la charla “Diseño de canteros con variedades”, vinculada al INTA. Media hora después habrá una clase de Zumba y a las 16:00 el equipo municipal de arbolado urbano presentará “El embellecimiento de los espacios públicos de Moreno”.

Desde las 17:00, la programación continuará con propuestas artísticas y musicales, entre ellas el Cuerpo de Danzas Ko'eju, el Ballet Los del Patio, Maxi Pini, Palo y a la Bolsa y la Orquesta Kaluqueña.

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Compostaje, arreglos florales y bonsái

El domingo 20 estará especialmente dedicado a distintas alternativas para trabajar con plantas y flores. A las 10:00 se realizará “Separar, compostar, florecer”; al mediodía será el turno de la planificación de la huerta primavera-verano y a las 14:00 se dictará el taller “Arreglos florales”.

A las 16:00 llegará una propuesta para los amantes de los árboles en miniatura: “Bonsái, arte con árboles recuperados”.

La jornada también tendrá música y danza con los Taikos Japoneses de la Asociación Japonesa Sarmiento, las escuelas Semillas Pampeanas y Patria y Tradición, Hermanos Acuña, Valentina Vitale, el Ballet Municipal, la Orquesta de Música Popular Raíces y Peteco Riendas Libres.

Plantas carnívoras y un cierre con música

El lunes 21, a las 11:00, se podrá participar de la actividad “Plantas Carnívoras”. Desde el mediodía habrá música en vivo y sorteos como parte del cierre de la celebración.

Además, la Plaza Dr. Buján será escenario de la 8° edición del Festival Urbano de Moreno, que tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Cazzu, junto con artistas locales.

La propuesta aparece así como una alternativa para recibir la primavera con un paseo al aire libre, conocer la producción florícola de Moreno y llevarse nuevas ideas para renovar el jardín o preparar la huerta para la temporada primavera-verano.

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