A tres años de lo que la comunidad educativa de Moreno definió como “el asesinato laboral de Sandra y Ruben” donde apuntaron al estado como responsable, organizaron una jornada de homenaje en la que inauguraron el pasaje en honor a los trabajadores fallecidos.

“Ha quedado claro que la justicia no tiene los tiempos de la sociedad y gracias a las complicidad de las burocracias de Suteba, ATE y la asamblea de directores, está situación ha quedada demostrada. Nada de lo que podamos decir o hacer va a devolver la vida de los trabajadores de la educación”, continuó.

En este sentido mencionaron no solo a Sandra y Rubén, sino también “a los más de los 200 docentes que murieron por la pandemia, o de Fuentealba hace años atrás, o la docente de Neuquén hace pocos días y tantos otros que conforman una larga lista”.

“Al menos tenemos la tranquilidad de no haber bajado las banderas, no abandonado las calles, no negociamos con el poder, no hicimos campaña electoral con la sangre derramada y mucho menos ser parte de estos sectores, que históricamente garantizaron el abandono de la educación pública”, sumaron.

Los autoconvocados reunidos en “Familias por la educación pública” apuntaron: “a muchos les molesta lo que decimos, porque tocamos ciertos intereses que parecen ser comunes con los de nuestros detractores, igual no dejaremos de describir la realidad tal cual es, porque no tenemos vínculos con ninguno de esos sectores y no le debemos nada, porque nuestra conducta fue siempre impecable en este conflicto, defendiendo los intereses de nuestros hijos y el de los trabajadores”, finalizaron al respecto.

En el marco de la vuelta a clases los padres aseguraron que la lucha continúa y denunciaron: “No están dadas las condiciones para el regreso a las aulas”.

“El 50 % de las escuelas no pudieron abrir por no estar en condiciones para funcionar, debido a la desidia del estado que no ha dado respuestas a las necesidades de la comunidad educativa. Hay 10 mil chicos sin vacantes en Moreno”, denunciaron.

En esta línea también aseguraron: “No se han realizado las obras básicas para que las escuelas puedan funcionar, esto sin contar que la presencialidad criminal ha dejado un saldo de más de 200 docentes fallecidos”.

“Sumamos las denuncias de manejos poco transparentes en la contratación de las obras y la suspensión del comité de crisis, con la expulsión de los referentes que no se alineaban con el discurso oficial”, apuntaron al finalizar.