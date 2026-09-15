Un violento asalto terminó con un delincuente muerto, dos detenidos y un jubilado de 81 años herido de gravedad en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno. El hombre se enfrentó a tiros con tres ladrones que habían ingresado a robar al comercio de su nieto.

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El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 16, en la esquina de Juramento y Patrias Argentinas, en el barrio 23 de Diciembre. Los tres delincuentes ingresaron a una distribuidora mayorista de bebidas y efectuaron disparos para intimidar a quienes estaban en el lugar.

Uno de los vecinos advirtió lo que estaba ocurriendo y alertó al jubilado, identificado como Lorenzo Rivero, quien vive a pocas casas del comercio. El hombre tomó una escopeta, llegó hasta el lugar y comenzó a disparar contra los asaltantes cuando intentaban escapar.

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Moreno. Jubilado de 81 años defendió a su nieto de un robo y mató a un ladrón. Le avisaron que lo asaltaban en su distribuidora y llegó con una escopeta. Se tiroteo con 3 ladrones. El jubilado recibió un disparo en el tórax. Dos ladrones fueron reducidos por vecinos y detenidos pic.twitter.com/xFvJdUZq9P — Diego G (@gabrielediego) September 15, 2026

Durante el enfrentamiento, Rivero impactó con un escopetazo a uno de los delincuentes, identificado como Nahuel, quien murió en el lugar.

Pero el jubilado también resultó herido: recibió un disparo en el tórax y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado. Su estado es reservado.

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El nieto del hombre, Rodrigo Insfrán, de 41 años, se encontraba atendiendo el comercio cuando ocurrió el robo. Recibió un disparo en la mano derecha y una bala le rozó la cabeza.

Vecinos contra los otros dos ladrones

Tras escuchar los disparos, varios vecinos salieron de sus casas y lograron atrapar a los otros dos integrantes de la banda. Los redujeron, los golpearon y los maniataron hasta que finalmente llegó la Policía.

Según informó Primer Plano Online, los detenidos fueron identificados como Aníbal Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48.

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En el lugar, los investigadores secuestraron tres armas de fuego: la escopeta utilizada por el jubilado, un revólver calibre .38 con seis municiones y un arma calibre .22 que estaba en poder del delincuente que murió.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la UFI N° 4 de Moreno, y fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.