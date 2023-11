Mabel Flores, una empleada estatal residente del Barrio Parque de Moreno, enfrenta una difícil situación en medio de su batalla contra la diabetes y la burocracia del sistema de salud. La mujer, insulinodependiente, denuncia que su obra social, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), no se hace cargo de su tratamiento, dejándola en la angustiante búsqueda de insulina y otros suministros médicos esenciales.

Con una trayectoria de cinco años padeciendo diabetes, Mabel, quien trabaja como auxiliar de limpieza en una escuela provincial, relata que su lucha se intensificó en los últimos tres meses. La farmacia, argumentando retrasos en los pagos por parte de IOMA, le niega constantemente la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo su salud y agravando su situación.

"Desde hace dos meses que no la recibo. Tengo insulina porque me donaron por Facebook. Es decir, si no hubiese recibido la donación, hoy no estaría hablando acá", compartió Mabel en una entrevista con el medio local Semanario Actualidad. La mujer, además, enfrenta la necesidad de someterse a una cirugía para extirpar un riñón debido a un tumor. Sin cobertura por parte de IOMA, debe reunir más de 200 mil pesos para cubrir los costos médicos y honorarios profesionales.

La situación se agrava aún más, ya que la diabetes ha afectado su movilidad, generándole una discapacidad adicional. Mabel explica que, debido a su estado de salud, se vio obligada a dejar de asistir a su trabajo y solicitar tareas livianas, pero incluso estas ya no son viables. "Ya no puedo caminar, tengo que guardar reposo", lamenta.

La desesperación la llevó a publicar su caso en las redes sociales, buscando donaciones para poder acceder a la insulina y otros medicamentos esenciales. Aunque la solidaridad de la comunidad fue valiosa, las donaciones no son suficientes para cubrir todos los gastos médicos, incluida la cirugía pendiente.

"Estamos haciendo rifas con mi familia para poder juntar la plata, porque IOMA cubre una cierta parte de las cosas y, bueno, hay que pagarle al médico, hay que pagarle al anestesiólogo. Y todo eso son más de 200 mil pesos", explica Mabel.

Quienes deseen colaborar con Mabel pueden comunicarse al 11-2725-4961. Su historia resalta la crítica situación que enfrentan algunos bonaerenses en el acceso a la salud en la Provincia de Buenos Aires, con una obra social que desde hace tiempo está en el ojo de la tormenta.