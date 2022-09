Gabriel Carrizo, de 27 años, fue detenido este miércoles cuando se presentó a retirar su celular, que había entregado la semana pasada. En horas de la noche, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó su casa ubicada en Morón.

“La situación es confusa. Lo que más me preocupa, a partir de que no me han dado ingreso pese a identificarme como el abogado de la familia para poder controlar el operativo, es que tanto la madre como el hermano (del detenido) están allí privados ilegítimamente de la libertad. Hace 50 minutos no se les habilita el egreso", indicó el abogado de Carrizo en declaraciones televisivas mientras aguardaba afuera del domicilio.

Se investiga si Carrizo es el jefe de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y quien les proveía los copos de azúcar. Los investigadores creen que tuvo algún nivel de participación en la planificación o en el encubrimiento del hecho ocurrido la noche del 1 de septiembre en Recoleta.

La Justicia había puesto la lupa la semana pasada sobre Carrizo a partir de una serie de estados de WhatsApp que publicó tras el atentado contra la Vicepresidenta. Dos de esos mensajes decían: "Seguro el próximo sos vos Alberto. Tené cuidado" y "van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación".