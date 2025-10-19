La tarde del jueves en El Palomar, partido de Morón, se convirtió en escenario de un violento hecho cuando dos adolescentes murieron durante un intento de robo a un comisario retirado de la Policía Federal Argentina.

Fuentes policiales confirmaron que los jóvenes eran menores de edad y que habrían intentado asaltar al hombre de 64 años mientras se encontraba dentro de su vehículo Volkswagen Taos gris, estacionado en la intersección de Fournier y Encalada.

De acuerdo con el relato oficial, otro auto de color claro interceptó al excomisario y uno de los ocupantes descendió armado. Ante la amenaza, el hombre extrajo su pistola 9 milímetros y se produjo un intercambio de disparos.

Uno de los asaltantes cayó abatido a pocos metros, sobre la calle Escalada al 1700, junto a un revólver. Mientras tanto, los otros ocupantes del vehículo huyeron, aunque luego se confirmó que otro menor había resultado gravemente herido y murió poco después.

Investigación y causas judiciales

Al lugar llegaron efectivos del SAME Morón, quienes constataron los decesos, y la comisaría 6ª, bajo la coordinación de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Morón. Las pericias estuvieron a cargo de personal de Gendarmería.

La causa fue caratulada como “Robo calificado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil”.

FUENTE: Inforbano