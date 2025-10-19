Morón: Comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robarlo
Un violento intento de robo terminó con dos jóvenes muertos en El Palomar, Morón. El comisario retirado repelió el ataque con su arma y la Policía investiga el caso.
La tarde del jueves en El Palomar, partido de Morón, se convirtió en escenario de un violento hecho cuando dos adolescentes murieron durante un intento de robo a un comisario retirado de la Policía Federal Argentina.
Fuentes policiales confirmaron que los jóvenes eran menores de edad y que habrían intentado asaltar al hombre de 64 años mientras se encontraba dentro de su vehículo Volkswagen Taos gris, estacionado en la intersección de Fournier y Encalada.
De acuerdo con el relato oficial, otro auto de color claro interceptó al excomisario y uno de los ocupantes descendió armado. Ante la amenaza, el hombre extrajo su pistola 9 milímetros y se produjo un intercambio de disparos.
Uno de los asaltantes cayó abatido a pocos metros, sobre la calle Escalada al 1700, junto a un revólver. Mientras tanto, los otros ocupantes del vehículo huyeron, aunque luego se confirmó que otro menor había resultado gravemente herido y murió poco después.
Investigación y causas judiciales
Al lugar llegaron efectivos del SAME Morón, quienes constataron los decesos, y la comisaría 6ª, bajo la coordinación de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Morón. Las pericias estuvieron a cargo de personal de Gendarmería.
La causa fue caratulada como “Robo calificado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil”.
FUENTE: Inforbano
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión