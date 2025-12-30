El Concejo Deliberante de Morón debió suspender la sesión donde se iba a tratar el Presupuesto 2026, por la protesta de empleados municipales que se desarrolló esta mañana, quienes terminaron irrumpiendo en el recinto.

La medida de fuerza del Sindicato de empleados y trabajadores municipales (SETMM) fue por la falta de pago de las horas extras de noviembre, en el mismo día en que se debían depositar los salarios del mes en curso por parte del municipio que gobierna Lucas Ghi.

La tensión de la manifestación fue creciendo con el pasar de las horas, desde la calle y un breve corte de vías, pasó al Concejo. Al mediodía, el HCD emitió un comunicado donde explicó que la sesión del Presupuesto fue suspendida “a raíz de la irrupción de un grupo organizado de personas que ingresó al recinto de manera violenta, empujando a trabajadoras y provocando destrozos en instalaciones y material institucional”; y ante la falta de “garantías mínimas” de seguridad. No obstante, aclaró que “esto sucedió en el marco de un reclamo vinculado al pago de horas extras adeudadas a trabajadores por el Departamento Ejecutivo”.

“El Honorable Concejo Deliberante expresa su comprensión con la situación de los trabajadores municipales y con la legitimidad de sus reclamos laborales, que deben ser atendidos por los canales correspondientes. Al mismo tiempo, rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia o hecho que ponga en riesgo la integridad física de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”, agregó el texto difundido.

Finalmente, en horas de la tarde, el Municipio reafirmó el compromiso de abonar las horas extras adeudadas de noviembre el viernes 2 de enero de 2026, tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

El Departamento Ejecutivo liquidó el aguinaldo el 23 de diciembre. Pero postergó el pago de haberes del Gabinete y de toda la planta política para garantizar los salarios del personal municipal en la jornada de hoy. Esto no evitó que afloraran protestas. Y que ambos sindicales municipales (STMM y SETMM) se declararan en “estado de alerta y movilización”.