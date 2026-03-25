Lucas Ghi decidió romper el bloque de concejales de Unión por la Patria y pasó a conformar el de PJ-Movimiento Derecho al Futuro.

Ads

El flamante bloque lo integrarán el hermano del jefe comunal, José María, Vanina Moro, Claudio Román, Agustín Ramponelli, Alfonso Martínez, y el exJuntos Adrián Colonna.

Se trata de un capítulo más de la disputa interna extendida que fue llevada al extremo en las elecciones legislativas de 2025 cuando el oficialismo casi se queda sin candidatos y la tensión generada en las recientes elecciones internas del PJ local.

Ads

Debido a ello pierde la mayoría en el Concejo con 7 concejales del kirchnerismo, 6 del PJ-PDF, 6 de La Libertad Avanza, 2 de PRO, 1 de Nuevo PRO, 1 del sector de Victoria Villarruel y 1 de LLA no alineado o disidente.

Ads