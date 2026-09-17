El intendente de Morón, Lucas Ghi, no asistió este jueves a la interpelación convocada por el Concejo Deliberante para abordar la situación de seguridad en el distrito. En su lugar se presentó el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso, quien respondió ante los concejales.

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La sesión extraordinaria había sido convocada para este 17 de septiembre a las 9.00, luego de que el HCD aprobara el pedido de interpelación al Ejecutivo municipal. La convocatoria establecía que debía concurrir el intendente o el funcionario del Departamento Ejecutivo que Ghi designara.

El pedido de explicaciones se produjo después del tiroteo registrado frente al Colegio Emaús de El Palomar, donde un comisario retirado fue baleado cuando llevaba a su hija a la escuela.

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El episodio ocurrió durante un intento de robo y generó una serie de reclamos vinculados con la seguridad en el distrito. Tras el hecho, además, vecinos realizaron una movilización hacia la vivienda del intendente.

El antecedente de Cardoso

La presencia de Damián Cardoso ante el Concejo Deliberante tiene un antecedente reciente. En junio pasado, el funcionario había concurrido al cuerpo legislativo municipal durante una interpelación vinculada con el hallazgo de medio kilo de cocaína en el domicilio de Luna Ortigoza, quien se desempeñaba como directora de Género y Diversidades del Municipio.

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Ortigoza quedó imputada en una causa por narcotráfico y el episodio derivó en un pedido de explicaciones al Ejecutivo municipal. En aquella oportunidad, Cardoso asistió en representación del gobierno de Ghi.

Ahora, el secretario de Seguridad volvió a concurrir al HCD, esta vez para responder por las políticas y medidas vinculadas con la seguridad en Morón.

La interpelación había sido aprobada previamente sobre tablas con el acompañamiento de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, PRO-UCR y Todo por Argentina. En contra de la iniciativa votaron seis concejales del PJ-MDF y dos representantes del Frente Renovador.

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Durante la sesión, Cardoso respondió las preguntas formuladas por los concejales sobre la situación de seguridad y las acciones desarrolladas por el Municipio.