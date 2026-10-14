Según confirmaron fuentes sanitarias, Jorge “el Roña” Castro se descompensó en el Bingo de Morón y falleció. Aún se desconocen mayores detalles sobre la causa de su deceso.

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Desde hace años, sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, ayudando a los más necesitados.

Castro nació en Caleta Olivia en 1967 y fue campeón mundial de la categoría mediano.

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También tuvo participaciones en programas de TV, como Gran Hermano y MasterChef.

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