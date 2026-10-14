Morón: Murió el ex boxeador Jorge "el Roña" Castro
El ex púgil, también conocido como "Locomotora" falleció este miércoles por la madrugada a los 59 años.
Según confirmaron fuentes sanitarias, Jorge “el Roña” Castro se descompensó en el Bingo de Morón y falleció. Aún se desconocen mayores detalles sobre la causa de su deceso.
Desde hace años, sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, ayudando a los más necesitados.
Castro nació en Caleta Olivia en 1967 y fue campeón mundial de la categoría mediano.
También tuvo participaciones en programas de TV, como Gran Hermano y MasterChef.
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