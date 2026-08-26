El Municipio de Morón puso en marcha la Escuela de Policía Municipal, una iniciativa que tendrá como objetivo formar a los primeros 150 aspirantes que integrarán la nueva fuerza de seguridad local.

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El acto fue encabezado por el intendente Lucas Ghi junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; la jefa de Gabinete, Estefanía Franco; y el secretario de Seguridad municipal, Damián Cardoso, además de autoridades municipales y provinciales.

La creación de la fuerza había sido anunciada por Ghi durante la apertura de sesiones ordinarias, cuando destacó la necesidad de contar con un cuerpo propio con un rol protagónico en las tareas de prevención y el abordaje de situaciones de seguridad en el distrito.

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“Una fuerza que camine sus calles”

Durante la presentación de la Escuela, el intendente destacó la responsabilidad que tendrán los futuros agentes y les transmitió las expectativas que existen en torno a la nueva fuerza.

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“Vamos a depositar en ustedes la expectativa de poder vivir como nos merecemos, garantizando el derecho a la libertad, al patrimonio y a la vida, nada más ni nada menos”, sostuvo Ghi.

En esa línea, el jefe comunal planteó que los vecinos esperan contar con una presencia cercana en distintos puntos del distrito.

“El pueblo de Morón quiere ver una fuerza que camine sus calles, recorra nuestras plazas y atienda las necesidades de nuestros centros comerciales”, afirmó.

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Ghi sostuvo además que la creación de la Policía Municipal busca responder a una demanda de la comunidad y que el desafío será hacerlo “con la mayor seriedad”.

Formación para los primeros 150 aspirantes

La Escuela tendrá a su cargo la preparación y capacitación de los primeros integrantes de la fuerza.

Los 150 aspirantes fueron seleccionados mediante un proceso que, según informó el Municipio, fue riguroso y estará acompañado por una formación orientada a brindar herramientas y conocimientos para el desempeño de sus funciones.

La primera camada de agentes tiene previsto completar su formación y egresar a fin de año. A partir de entonces, estará preparada para incorporarse a las tareas de prevención y seguridad en diferentes sectores de Morón.

De esta manera, el distrito avanza en la implementación de una fuerza local que tendrá como uno de sus principales objetivos fortalecer la presencia estatal en los barrios.

Alonso pidió coordinación entre las fuerzas

Durante el acto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó la vocación de quienes decidieron incorporarse a la nueva fuerza.

“Yo estoy seguro de que la misma vocación que ustedes tuvieron siempre de cuidar al prójimo es la materia prima necesaria que tenemos para asumir este nuevo rol”, manifestó.

Alonso también hizo hincapié en la necesidad de que exista coordinación entre los distintos actores que intervienen en materia de seguridad.

“Cuando la gente los vea en la calle, no va a distinguir si son municipales, provinciales o nacionales: va a esperar una respuesta”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que se necesita “un sistema coordinado, racionalizado, eficiente y seguro”, tanto para los agentes como para la comunidad.

El ministro consideró fundamental la articulación entre el Municipio, la Provincia, la Justicia provincial y federal y los vecinos.

Presencia en los barrios

La puesta en marcha de la Escuela representa un nuevo paso en el proyecto de creación de la Policía Municipal de Morón.

La intención oficial es que los agentes tengan presencia en espacios de circulación cotidiana y puedan desarrollar tareas vinculadas principalmente con la prevención y el acompañamiento de las políticas de seguridad del distrito.

La iniciativa apunta así a reforzar la presencia del Estado en distintos barrios, plazas y centros comerciales, en coordinación con las fuerzas provinciales y nacionales.

Del acto también participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Sibila Botti; concejales y concejalas; integrantes del gabinete municipal; representantes del Poder Judicial; autoridades provinciales; miembros de las fuerzas de seguridad y consejeros escolares.

Con la formación de esta primera camada, Morón comienza a darle forma concreta a una fuerza de seguridad propia, que tendrá sus primeros agentes egresados hacia fines de este año.