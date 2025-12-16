Un accidente vial conmocionó al oeste del Conurbano bonaerense este lunes por la noche, cuando un auto atropelló a cuatro bomberos voluntarios que trabajaban para apagar un incendio en un basural. Como consecuencia del impacto, uno de ellos murió y los otros tres resultaron heridos.

El hecho ocurrió pasadas las 21.00 sobre la avenida Márquez y la ruta 201, en un sector de pastizales ubicado en el partido de Morón, en el límite con Tres de Febrero, una zona de tránsito rápido y escasa iluminación, según relataron vecinos del lugar.

Foto: Inforbano

La víctima fatal fue Matías Di Paolo, de 33 años, bombero voluntario perteneciente a la dotación de Tres de Febrero. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital Carlos Bocalandro, en la localidad de Loma Hermosa, donde ingresó con un fuerte golpe en la cabeza y en estado delicado. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

Junto a él trabajaban otros tres bomberos, que también fueron embestidos por el vehículo. Una joven de 26 años sufrió politraumatismos y una fractura expuesta en una de sus piernas, mientras que los otros dos integrantes de la dotación —un joven de 19 años y una mujer de 30— resultaron con lesiones de menor gravedad y permanecen en observación.

El auto involucrado, un Volkswagen Vento, era conducido por un hombre de 54 años, que circulaba solo. Tras el impacto, el vehículo quedó atravesado detrás del autobomba, con importantes daños en uno de sus laterales. Según informaron medios locales y confirmaron fuentes policiales, el conductor dio negativo en el test de alcoholemia realizado luego del siniestro y tiene domicilio en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

Según publicó Clarín, vecinos de la zona señalaron que se trata de un sector poco iluminado y con antecedentes de incendios frecuentes, ya que suele ser utilizado para quemar vehículos robados, lo que obliga a la intervención reiterada de los bomberos.

Foto: Inforbano

Tras el accidente, el área fue cerrada al tránsito durante varias horas para permitir el trabajo de peritos policiales, que intentan determinar las circunstancias exactas del hecho. La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense.

El trágico episodio vuelve a poner en foco los riesgos que enfrentan a diario los bomberos voluntarios en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, muchas veces trabajando de noche, en rutas sin iluminación adecuada y con tránsito activo.