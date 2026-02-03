Un joven de 34 años perdió la vida este martes en un siniestro vial registrado en la zona sur de Morón. El accidente se produjo en la intersección de la avenida Don Bosco y Saavedra, en momentos de intensa lluvia sobre el distrito, según informó el medio regional Oeste Noticias.

Ads

El siniestro

La víctima fue identificada como Cristian Leonel Lico, residente de Merlo. De acuerdo a los primeros testimonios impactó contra un camión de gran porte en circunstancias que son materia de investigación pericial.

El Same se hizo presente en el lugar y pudo constatar el fallecimiento instantáneo del conductor de la moto.

Ads

Actuaciones judiciales

De acuerdo a las primeras pericias, el conductor del camión, domiciliado en Marcos Paz— realizaba una maniobra de giro cuando se produjo la colisión. El chofer quedó demorado y bajo proceso judicial por el delito de "Homicidio culposo".

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Morón, que dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de la autopsia correspondiente.

Ads