Este sábado un agente de la Policía de la Ciudad atropelló con su auto a un motociclista en el Barrio 20 de junio (Morón) que debió ser hospitalizado. Tras ello, se dio a la fuga.

Luego de más de seis horas del siniestro, fue a la comisaría a entregarse. Allí había familiares y amigos de la víctima, disparó a quemarropa y mató a un joven.

El policía de la Ciudad llevaba en su auto particular Renault Sandero de color rojo a su hijo al médico, cuando embistió a una moto en la que viajaba un joven apodado “Pitu”, que a raíz del siniestro vial sufrió graves heridas y debió ser trasladado al Instituto de Haedo.

El policía, por su parte, se dio a la fuga. Sin embargo, transcurridas seis horas decidió entregarse en la Comisaría Morón 4°, jurisdicción de Gervasio Pavón que corresponde a la zona donde ocurrió el hecho.

Según informó Primer Plano, dado que llegó hasta el lugar sin el vehículo en el que protagonizó el siniestro, personal policial le indicó que debía ir su búsqueda y regresar a la dependencia para proceder a los peritajes correspondientes, dado que en caso de no hacerlo quedaría detenido. Fue por ello que el policía fue en busca de su auto y a las 16.45 horas se presentó nuevamente en la comisaría.

Cuando llegó a la dependencia policial fue reconocido por la gente del barrio y fue entonces cuando se desencadenó un intento de lincharlo. En medio del alboroto el policía decidió huir, pero una de las personas lo corrió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada y el policía sacó su arma, efectuó dos disparos y el joven cayó muerto al instante en la esquina de Chile y Grito de Alcorta.

El policía tirador una vez más se fugó en su Sandero, pudo ser detectado por las cámaras municipales y detenido en la zona de Morón centro. La gente que se reunió en la comisaría quiso iniciar una pueblada con agresiones hacia el personal policial acusándolos de manipular el cuerpo del fallecido y la evidencia que quedó en el lugar después de los disparos.

El cuerpo del joven fallecido, primo de la persona accidentada en la moto, estuvo varias horas a la espera de la Policía Científica. La causa está a cargo de la fiscal Valeria Courtade de la UFI N° 3 de Morón.